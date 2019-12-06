Son Dakika Haberleri: Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
Son Dakika Spor Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası - Son Dakika Spor

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

6 saat önce

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Avramova, kadınlar 200 metre sırtüstünde 6. oldu.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, System.String[]

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Avramova, kadınlar 200 metre sırtüstünde 6. oldu.

İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden şampiyonanın üçüncü gününde Avramova, kadınlar 200 metre sırtüstü elemelerinde 2.06.39'luk derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirerek, finale kaldı.

Ekaterina Avramova, finalde 2.06.15'lik derecesiyle rekorunu bir kez daha geliştirdi ve Avrupa 6'ncısı oldu.

Erkekler 100 metre kurbağalama yarı finalinde Emre Sakçı ise 56.86'lık derecesiyle serisinde 2. oldu ve kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirerek, finale yükseldi.

Türkiye'nin kadınlarda 12, erkeklerde 11 sporcuyla mücadele ettiği şampiyona 8 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez
Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi Ordu, Ceren'e ağladı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 03:50:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]