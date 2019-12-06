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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
6 saat önce
İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebekte Merve Tuncel, 14 yaş Türkiye rekoru kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:36 Kaynak: AA
İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebekte Merve Tuncel, 14 yaş Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merve Tuncel 200 metre kelebek elemelerinde serisinde 7. olarak elense de 2.11.38'lik derecesiyle 14 yaşta yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Bu arada, erkekler 100 metre kurbağalamada finale çıkan Emre Sakçı, yarın TSİ 21.08'de finalde mücadele edecek.
Türkiye'nin kadınlarda 12, erkeklerde 11 sporcuyla mücadele ettiği şampiyona 8 Aralık'ta sona erecek.
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