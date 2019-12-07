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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Ümitcan Güreş, bronz madalya kazandı.
7 saat önce
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Ümitcan Güreş, bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:57 Kaynak: İHA
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Ümitcan Güreş, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
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