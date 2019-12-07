Son Dakika Haberleri: Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Ümitcan Güreş, bronz madalya kazandı.
Son Dakika Spor Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Ümitcan Güreş, bronz madalya kazandı. - Son Dakika Spor

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Ümitcan Güreş, bronz madalya kazandı.

7 saat önce

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Ümitcan Güreş, bronz madalya kazandı.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Ümitcan Güreş, bronz madalya kazandı., System.String[]

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Ümitcan Güreş, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı
Real Madrid Avrupa Süper Ligi için girişimlerini hızlandırdı Fatih Terim: Bugünkü 3 puan, 3 puandan fazlasıydı Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-1 yendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 05:03:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Ümitcan Güreş, bronz madalya kazandı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]