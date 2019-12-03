Son Dakika Haberleri: Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın İskoçya'da başlayacak
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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın İskoçya'da başlayacak

6 saat önce

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın İskoçya'da başlayacak, System.String[]

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Glasgow kentinde 4-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada kadınlarda 12 ve erkeklerde 11 sporcu mücadele edecek.

Türker Oktay, Eray Ac¸ıkgo¨z, Corrado Rosso ve Gjon Shyti'nin antrenörlüğünü üstleneceği kafilede yer alan sporcular şöyle:

Kadınlar: Ekaterina Ivanova Avramova, Zehra Duru Bı·lgı·n, Berı·l Bo¨cekler, I·lknur Nı·han C¸akıcı, Denı·z Ertan, Viktoria Zeynep Gu¨nes¸, Gı·zem Gu¨venc¸, Aleyna O¨zkan, Selen O¨zbı·len, Gu¨ls¸en Beste Samancı, Merve Tuncel, Nı·da Elı·z U¨stu¨ndagˆ.

Erkekler: Yalım Acımıs¸, Demı·r Atasoy, Kaan Tu¨rker Ayar, Metı·n Aydın, Kerı·m Jerome Başıkogˆlu, Rası·m Ogˆulcan Go¨r, U¨mı·tcan Gu¨res¸, I·skender Başlakov, Berkay O¨mer O¨ğretı·r, Berk O¨zkul, Hu¨seyı·n Emre Sakc¸ı.

Glasgow, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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