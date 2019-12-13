Avrupa Kıta Başkanlığı Toplantısı başladı - Son Dakika
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Avrupa Kıta Başkanlığı Toplantısı başladı

6 saat önce

Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) üyelerinin de katılımıyla Avrupa Kıta Başkanlığı Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) üyelerinin de katılımıyla Avrupa Kıta Başkanlığı Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yapıyor.

Dünya Okul Sporları Federasyonunda 16 kurul üyesi ile temsil edilen Türkiye Okul Sporları Federasyonu, 12-15 Aralık tarihleri arasında devam edecek Avrupa Kıta Başkanlığı toplantısında Avrupa ülkelerini temsilen Türkiye'de bulunan 20 ülke temsilcisini ağırlıyor.

İstanbul'da bir otelde başlayan toplantıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Türkiye'nin Dünya Okul Sporları Federasyonunda Kıta Başkan Yardımcılığı pozisyonunda temsil edildiğini söyledi.

Karakullukçu, bir önceki toplantının Larnaka'da gerçekleştirildiğini, şimdi de İstanbul'da başladığını ifade ederek, "Toplantı sürecinde Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, tek merkezli, merkezi Belçika'da bulunan bir federasyon olarak biliniyor. Bunun Avrupa ayağıyla birlikte gündem maddelerimizden en önemlisi, Uluslararası Okul Sporları Avrupa Federasyonu olmalı mı? Yoksa Avrupa Kıta Başkanlığı adı altında temsil mi edilmeli? Buna cevap aranıyor. Eğer burada prensip kararı alınırsa Mart ayında Belgrad'da gerçekleştirilecek Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Genel Kurulu'nda ortaya koyulacak inisiyatifle Avrupa Okul Sporları Federasyonunun kurulması gündeme gelecek." dedi.

Türkiye'nin her şekilde Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun kadim üyelerinden olduğuna işaret eden Karakullukçu, "Federasyonun bütün organizasyonlarına sportif branşlarda katılım sağlayan bir ülkeyiz ve en güçlü paydaşlarından biriyiz. Avrupa ülkelerinden de yaklaşık 20 tane ülke temsilcisi Federasyon Başkanı düzeyinde bizim misafirimiz olarak burada bulunuyorlar." diye konuştu.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Türkiye'nin Dünya Okul Sporları Federasyonu'nda 15 teknik kurul üyesi ve 1 Kıta Başkan Yardımcısıyla temsil edildiğini sözlerine ekledi.

Avrupa Kıta Başkanlığı Toplantısı başladı

İstanbul, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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