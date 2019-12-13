Avrupa Kıta Başkanlığı Toplantısı, İstanbul'da başladı - Son Dakika

Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu üyelerinin de katılımıyla Avrupa Kıta Başkanlığı Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Dünya Okul Sporları Federasyonunda 16 kurul üyesi ile temsil edilen Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Avrupa Kıta Başkanlığı Toplantısı'nda Avrupa ülkelerini temsilen İstanbul'da bulunan 20 ülke temsilcisini ağırlıyor.

İstanbul'da bir otelde başlayan toplantıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Türkiye'nin Dünya Okul Sporları Federasyonunda Kıta Başkan Yardımcılığı pozisyonunda temsil edildiğini söyledi.



Karakullukçu, bir önceki toplantının Larnaka'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, merkezi Belçika'da bulunan bir federasyon olarak biliniyor. Gündem maddelerimizden en önemlisi, Uluslararası Okul Sporları Avrupa Federasyonu olmalı mı? Yoksa Avrupa Kıta Başkanlığı adı altında mı temsil edilmeli? Buna cevap aranıyor. Burada prensip kararı alınırsa mart ayında Belgrad'da gerçekleştirilecek Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Genel Kurulu'nda ortaya koyulacak inisiyatifle Avrupa Okul Sporları Federasyonunun kurulması gündeme gelecek." diye konuştu.

Türkiye'nin her şekilde Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun kadim üyelerinden olduğuna işaret eden Karakullukçu, "Federasyonun bütün organizasyonlarına sportif branşlarda katılım sağlayan bir ülkeyiz ve en güçlü paydaşlarından biriyiz. Avrupa ülkelerinden de yaklaşık 20 ülke temsilcisi Federasyon Başkanı düzeyinde bizim misafirimiz olarak burada bulunuyorlar." dedi.



Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Türkiye'nin Dünya Okul Sporları Federasyonunda 15 teknik kurul üyesi ve 1 Kıta Başkan Yardımcısıyla temsil edildiğini sözlerine ekledi.

Toplantı, 15 Aralık'ta sona erecek.