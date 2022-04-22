Avrupa kıtasında 2021 iklim açısından aşırılıkların yılı oldu - Son Dakika
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Avrupa kıtasında 2021 iklim açısından aşırılıkların yılı oldu

22.04.2022 13:11
Avrupa kıtasında 2021 iklim açısından aşırılıkların yılı oldu

Avrupa kıtasında 2021; iklim olayları açısından en sıcak yaz, Akdeniz'deki sıcak hava dalgaları, Batı Avrupa'daki sel ve kuraklıklar dahil olmak üzere "uçlarla dolu bir yıl" oldu.

Avrupa kıtasında 2021; iklim olayları açısından en sıcak yaz, Akdeniz'deki sıcak hava dalgaları, Batı Avrupa'daki sel ve kuraklıklar dahil olmak üzere "uçlarla dolu bir yıl" oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi, yıllık raporunu yayınladı.

Buna göre Avrupa, 1991-2020 ortalamasının 1 derece üzerine çıkarak rekor düzeydeki en sıcak yazını yaşadı.

Haziran ve temmuzda, deniz yüzeyi sıcaklıkları da olağan dışı yüksekti ve Baltık bölgesinin bazı kısımları ortalamanın 5 derece üzerindeydi. Baltık'ın yanı sıra Akdeniz'in geniş bölgelerinde de yıllık deniz yüzeyi sıcaklıkları 1993'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Akdeniz kesimi, temmuz-ağustos döneminde yoğun ve uzun süreli sıcak hava dalgası yaşadı. İtalya ve İspanya'da sıcaklık rekorları kırıldı. İtalya'da 48,8 derecelik geçici bir Avrupa rekoru da dahil olmak üzere birçok sıcaklık rekoru kırıldı. İtalya, Yunanistan ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde sıcak hava dalgası iki ila üç hafta sürdü. Bu nedenle bu üç ülke dahil olmak üzere birçok ülke yoğun orman yangınları gördü.

Kuzey Kutbu'nda çoğunlukla doğu Sibirya'dan olmak üzere, 2003'ten bu yana orman yangınlarından kaynaklanan en yüksek 4'üncü karbon emisyonu miktarı ölçüldü ancak 2020'de görülen rekor seviyelerin oldukça altında olduğu görüldü.

2020 ile karşılaştırıldığında, Kuzey Kutbu sıcaklıklarının daha az aşırı olduğu tespit edilirken Sibirya'nın büyük bölümleri, özellikle yılın başlarında ortalamadan daha soğuktu.

Arktik deniz buzu miktarı yıl boyunca ortalamanın altında kaldı.

Batı Avrupa'da sel oldu

14 Temmuz 2021'de, Belçika ve Almanya'da rekor yağış miktarları gözlendi ve bunun sonucunda Meuse ve Ren havzalarının bazı bölümlerinde taşkınların 1991 yılından bu yana en yüksek seviyede olduğu tahmin edildi.

Raporda Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo'nun şu değerlendirmesine yer verildi:

"2021, Avrupa'nın en sıcak yazı, Akdeniz'deki sıcak hava dalgaları, Batı Avrupa'daki sel ve kuraklıklar dahil olmak üzere uçlarla dolu bir yıldı. İklim aşırılıkları, önemli toplumsal sektörler için giderek daha önemli hale geliyor. Doğru iklim bilgisi, bilinçli kararlar vermemize yardımcı olmak için her zamankinden daha önemli."

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İklim Değişikliği, Batı Avrupa, Akdeniz, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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