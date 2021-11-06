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Avrupa kokartlı kadın hentbol hakeminin hedefi Şampiyonlar Ligi finali yönetmek - Son Dakika

Avrupa kokartlı kadın hentbol hakeminin hedefi Şampiyonlar Ligi finali yönetmek

06.11.2021 12:25

Türkiye'nin, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kokartlı hakemi Mehtap Şimşek, 500'den fazla uluslararası maç yönettiği kariyerine Şampiyonlar Ligi finalini de eklemek istiyor.

Türkiye'nin, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kokartlı hakemi Mehtap Şimşek, 500'den fazla uluslararası maç yönettiği kariyerine Şampiyonlar Ligi finalini de eklemek istiyor.

Hentbol sporcusu olarak yıllarca sahalarda ter döken 40 yaşındaki Şimşek, 1999 yılında yaşadığı sakatlığın ardından oyunculuğu bırakarak hakemliğe başladı. Şimşek ile hakem ortağı Pınar Ünlü Hatipoğlu, gösterdikleri performansla 2003 yılında EHF kokartı almaya hak kazandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü de olan bir çocuk annesi Şimşek, 18 yılda Avrupa Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi grup müsabakaları da olmak üzere 500'den fazla uluslararası karşılaşmada hakem ortağı Hatipoğlu ile düdük çaldı.

"Aldığım ilk uluslararası daveti unutamıyorum"

Şimşek, AA muhabirine, yaptığı işten büyük keyif aldığını belirtti.

"Yaptığımız işten gurur duyuyoruz çünkü güzel yaptığımızı düşünüyoruz." diyen Şimşek, hakem ortağı ile Türk hentbol tarihinin ilk ve hala da tek uluslararası kadın hakemi unvanına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Her zaman dünyada bilinen bir hakem olmayı hayal ettiğini söyleyen Mehtap Şimşek, "Aldığım ilk uluslararası daveti unutamıyorum. Büyük bir sürprizdi bizim için. Bu, anlatılmaz bir duygu. Çok heyecanlıydık, 'yapabilir miyiz' diye çok ciddi bir duygu karmaşası yaşadık. Kendimizi motive ettik. En büyük avantajımız hakemliğin eşli olması. Hakem eşimle birlikte birbirimize destek olduk, iyi bir ikiliyiz. Birbirimize çok güzel destek olarak o korkuyu, endişeyi, heyecanı yenerek keyif alarak gittik ve başardık." diye konuştu.

Şimşek, kariyeri boyunca hakem eşi Pınar Ünlü Hatipoğlu ile hiç ayrılmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kariyerimiz boyunca 500'ün üzerinde müsabaka yönettik. Bunların içerisinde Avrupa Kupası'nda çeyrek final ve yarı final de var. Ayrıca Dünya Şampiyonası, Dünya Askeri Oyunları ve birçok önemli organizasyonda görev aldık. Son 2 yıldır da Şampiyonlar Ligi'nde görev alıyoruz. Şu an için kariyerimiz, istediğimiz gibi, keyifli şekilde devam ediyor. Şu andaki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nin 4'lü finalinde ve asıl finalde görev almak. O günün geleceğine inanıyoruz ve çok uzak olmadığını düşünüyoruz."

"Seremoni sırasında ağladım"

Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının kendisi için özel bir anlamının olduğunu kaydeden Şimşek, bir anısını şöyle anlattı:

" Macaristan'da bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden izlerken hakem eşime 'Acaba biz de bir gün bu müsabakaları yönetir miyiz?' demiştim. Çünkü çok farklı bir atmosferi var. Sporcular, tribünler muhteşem. Öyle bir şey oldu ki ilk Şampiyonlar Ligi görevimiz bu hayali kurduğumuz salona verildi. Seremonide takımlar gelirken ışıklar yandı, seyirciler kalabalıktı ve organizasyonun müziği çalmaya başladı. O an ağlamaya başlamıştım, kameralardan nasıl saklayacağımı şaşırdım. Benim için güzel ve muhteşem bir andı. Hayatım boyunca unutamayacağım."

Mehtap Şimşek, daha fazla kadın hentbol hakemini sahalarda görmek istediklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Kentimde ve Türkiye'de kadın hakemlerin çoğalmasını istiyorum. İlk ve tek olmak büyük bir gurur ama biz tek olmak istemiyoruz. Daha fazla kadının bu işin içerisine girmesini ve bu spora sarılmasını istiyoruz. Kadınlar için çok zor bir süreç çünkü yeri geldi evlilik için yeri geldi çocuklarımız için ara vermek zorunda kaldık. Koşullar zordu farkındayız ama biz başarabildiysek diğer arkadaşlar da başarabilir. Biz istiyoruz ki kadın hakemler çoğalsın. Bunun için de onlara yardım etme, yanlarında olma adına tecrübelerimizi yansıtmak için ne gerekiyorsa her zaman yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

"Sporcu birden yanıma kadar geldi ve elimi tutarak öptü"

Maçlarda zorlanmadığını anlatan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporcular bizlere gayet kibar yaklaşıyorlar. Normalde söyleyecekleri bir cümleyi söyleyemiyor, fevri davranmıyorlar ve daha sakin oluyorlar. Biz olduğumuz zaman müsabakalar daha keyifli geçiyor, güzel anlar da yaşanıyor. İstanbul'da ilk ya da ikinci erkekler maçımızdı. Kale hakemiydim, Pınar hocam da saha hakemiydi. Bir sporcumuz sıçrayarak atış yaptı. Sonrasında düştü ve kayarak yanıma geldi. Ben de auta çıktığını gösterdim. Sporcu birden yanıma kadar geldi ve elimi tutarak öptü. Ben o an ne yapacağımı ne tepki vereceğimi şaşırdım. Tabii ceza da veremedim elimle ağzına vurdum ve döndüm gittim. Şu an olsa daha farklı bir tepki verirdim ama o zamanlar henüz 19 yaşındaydım ve kariyerimin başındaydım. Ne yapacağımı bilememiştim. İlginç ve unutamayacağım bir anı olarak kaldı."

Hakem Şimşek, desteklerinden dolayı Türkiye Hentbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Mersin İl Müdürlüğüne teşekkür ettiğini dile getirdi.

Şimşek ile Hatipoğlu, son olarak 16 Ekim'de EHF Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme karşılaşmasında görev aldı.

Avrupa kokartlı kadın hentbol hakeminin hedefi Şampiyonlar Ligi finali yönetmek
Avrupa kokartlı kadın hentbol hakeminin hedefi Şampiyonlar Ligi finali yönetmek
Avrupa kokartlı kadın hentbol hakeminin hedefi Şampiyonlar Ligi finali yönetmek
Avrupa kokartlı kadın hentbol hakeminin hedefi Şampiyonlar Ligi finali yönetmek
Avrupa kokartlı kadın hentbol hakeminin hedefi Şampiyonlar Ligi finali yönetmek

Avrupa Hentbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi, Türkiye, Hentbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa kokartlı kadın hentbol hakeminin hedefi Şampiyonlar Ligi finali yönetmek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa kokartlı kadın hentbol hakeminin hedefi Şampiyonlar Ligi finali yönetmek - Son Dakika
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