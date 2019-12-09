Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles:

Avrupa Birliği (AB) üye ülke dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı (EEAS) Josep Borrell Fontelles başkanlığında Brüksel'de toplandı. Atanmasından bu yana ilk kez AB Dışişleri Konseyi'ne başkanlık eden Fontelles, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın illegal olduğunu söylemediğini, hukuk ekiplerinin anlaşmayı detaylıca incelediklerini söyledi.



Brüksel'de AB üye ülke dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantıda ana gündem maddesi Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma oldu. Toplantıda 10 Aralık İnsan Hakları Günü öncesinde dünyada insan haklarının korunmasına yönelik öneriler de görüşüldü. AB'nin insan hakları konusundaki çalışmaları, elindeki araçları ve önümüzdeki aylarda bu alanda yapılabilecek muhtemel çalışmalar masaya yatırıldı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, yaptığı açıklamada Türkiye-Libya Anlaşması'nı ele aldıklarını belirterek, anlaşma sonrasında yapılan resmi açıklamanın arkasında olduklarını yineledi. Libya hakkında yapılan görüşmeye ilişkin bilgi veren Fontelles, Alman Dışişleri Bakanının Konseyi bilgilendirdiğini, Berlin sürecinin Libya için daha faydalı sonuçlar doğurmasını beklediklerini belirtti.



İran konusunun da bakanların gündemine geldiğini, İran'ın taraf olduğu nükleer anlaşmanın tüm üye ülkelerce desteklenmesi ve uyulması taraftarı olduklarını söyleyen Fontelles, ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.



Ukrayna konusunda Paris'te yapılan toplantıları da ele aldıklarını, bugünkü görüşmelerin sonuç vermesini ümit ettiğini belirten Fontelles, ayrıca 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi toplantılarında gündeme gelebilecek muhtemel konuların ele alındığını, bir diğer gündem maddesinin 2020'de toplanacak olan AB- Afrika Birliği Bakanlar Zirvesi için yapılacak hazırlıklar olduğunu açıkladı.



Çalışma şekline dair bilgiler veren Fontelles, üç temel çalışma prensibi olduğunu, bunların gerçekçilik, birlik ve işbirliği olduğunu, dışişleri bakanları ve savunma bakanlarına mektuplar göndererek gereken bilgilendirmelerini yaptığını, bu sayede zaman kazanmayı tercih ettiğini söyledi.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fontelles, bir gazetecinin Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma hakkında görüşmeler hakkında daha fazla detay istemesi üzerine bu anlaşmanın illegal olduğunu söylemediğini, hukuk ekiplerinin anlaşmayı detaylıca incelediklerini, Yunanistan ve Rum Kesiminin endişeleri olduğunu, kendilerini yakından ilgilendiren bir konu olduğunu ancak henüz hukuka aykırılık olup olmadığını analiz ettiklerini belirtti. - BRÜKSEL