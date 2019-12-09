Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile NATO Genel Sekreteri bir araya geldi
Son Dakika Güncel Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile NATO Genel Sekreteri bir araya geldi - Son Dakika

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile NATO Genel Sekreteri bir araya geldi

6 saat önce

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de biraraya geldi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile NATO Genel Sekreteri bir araya geldi, System.String[]

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de biraraya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada AB ve NATO'nun yakın çalışmaya devam edecekleri dile getirildi.


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de biraraya geldi. Gündeme ilişkin önemli konuların ele alındığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles, NATO'nun güçlü bir savunma organizasyonu olduğunu ve Avrupa'nın güvenliği için çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, AB olarak güçlü bir işbirliği ve sorumluluk paylaşımını desteklediklerini, Avrupa savunma projesi konusunda da NATO ile birlikte çalışmaya açık olduğunu söyledi.


Stoltenberg ise, Fontelles ile AB-NATO işbirliğini görüşmekten memnun olduğunu, AB ve NATO temsilcileri olarak yakın bir çalışma içinde olduklarını, gelecekte de aynı şekilde yakın çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Stoltenberg, bugünkü görüşmede NATO liderlerinin geçtiğimiz hafta Londra'da aldıkları kararları ele aldıklarını söyledi. Başta sığınmacılar, NATO'nun askeri kapasitesi, hibrid tehditler ve terörle mücadele konularında alınan kararları muhatabına aktardığını belirten Stoltenberg, AB'nin savunma çabaları ve daha fazla kapasiteye sahip olmasında NATO olarak aktif desteğe hazır olduklarını söyledi. "PESCO kapsamında da AB ile yakın çalışmanın önemine inanıyoruz" diyen NATO Genel Sekreteri, günümüzdeki güvenlik gerekliliklerinin AB ve NATO'yu birlikte çalışmaya ittiğini, bu nedenle gelecekte de AB ile daha yakın çalışmayı arzuladıklarını bildirdi. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız
Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 03:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile NATO Genel Sekreteri bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]