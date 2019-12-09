Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile NATO Genel Sekreteri bir araya geldi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de biraraya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada AB ve NATO'nun yakın çalışmaya devam edecekleri dile getirildi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de biraraya geldi. Gündeme ilişkin önemli konuların ele alındığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles, NATO'nun güçlü bir savunma organizasyonu olduğunu ve Avrupa'nın güvenliği için çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, AB olarak güçlü bir işbirliği ve sorumluluk paylaşımını desteklediklerini, Avrupa savunma projesi konusunda da NATO ile birlikte çalışmaya açık olduğunu söyledi.



Stoltenberg ise, Fontelles ile AB-NATO işbirliğini görüşmekten memnun olduğunu, AB ve NATO temsilcileri olarak yakın bir çalışma içinde olduklarını, gelecekte de aynı şekilde yakın çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Stoltenberg, bugünkü görüşmede NATO liderlerinin geçtiğimiz hafta Londra'da aldıkları kararları ele aldıklarını söyledi. Başta sığınmacılar, NATO'nun askeri kapasitesi, hibrid tehditler ve terörle mücadele konularında alınan kararları muhatabına aktardığını belirten Stoltenberg, AB'nin savunma çabaları ve daha fazla kapasiteye sahip olmasında NATO olarak aktif desteğe hazır olduklarını söyledi. "PESCO kapsamında da AB ile yakın çalışmanın önemine inanıyoruz" diyen NATO Genel Sekreteri, günümüzdeki güvenlik gerekliliklerinin AB ve NATO'yu birlikte çalışmaya ittiğini, bu nedenle gelecekte de AB ile daha yakın çalışmayı arzuladıklarını bildirdi. - BRÜKSEL