Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, acilen safra kesesi ameliyatı olmak için tatilini yarıda kesti
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Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, acilen safra kesesi ameliyatı olmak için tatilini yarıda kesti

44 dakika önce

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, acilen safra kesesi ameliyatı olmak için tatilini yarıda kesti

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, acilen safra kesesi ameliyatı olmak için tatilini yarıda kesti, System.String[]
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, safra kesesi ameliyatı olmak için Avusturya'daki tatilini yarıda kesti. Komisyon Başkanlığı, 64 yaşındaki Juncker'in ülkesi Lüksemburg'da "acilen kolesistektomi ameliyatına alınacağını" duyurdu.

Juncker söz konusu ameliyat için Lüksemburg'a dönecek.
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Jean Claude Juncker, Avusturya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:18 
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