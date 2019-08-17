Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, acilen safra kesesi ameliyatı olmak için tatilini yarıda kesti
44 dakika önce
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, acilen safra kesesi ameliyatı olmak için tatilini yarıda kesti
Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
, safra kesesi ameliyatı olmak için Avusturya
'daki tatilini yarıda kesti. Komisyon Başkanlığı, 64 yaşındaki Juncker'in ülkesi Lüksemburg
'da "acilen kolesistektomi ameliyatına alınacağını" duyurdu.
Juncker söz konusu ameliyat için Lüksemburg'a dönecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:18
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