Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: "2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığımızı bitireceğiz" - Son Dakika

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB'nin Rus gazına olan bağımlılığından kurtulması gerektiğini belirterek, "2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığımızı bitireceğiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Fransa'nın Versay kentinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Avrupa Birliği ekonomisinin güçlendirilmesi hakkında bir görüşme düzenlendi. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB'nin Rus gazına olan bağımlılığından kurtulması gerektiğini söyledi.

"RUSYA, İNSANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRMAKTADIR"

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen yaptığı açıklamada, "Burada Ukrayna'nın geleceği, AB'nin ve demokrasimizin geleceği hakkında konuşuyoruz. Kaderimiz, Avrupa ailesinin bir üyesi olan Ukrayna'ya bağlıdır. Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığı bağlı olduğumuz tüm ilkelere aykırıdır. Putin demokrasiye, devletlerin egemenliğine ve insanların özgürlüğüne saldırmaktadır" dedi. Leyen konuşmasında, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu iğrenç saldırısına bugün vereceğimiz tepki, Ukrayna'nın geleceğini ve aynı zamanda birliğimizin ötesine geçerek tüm Avrupa kıtasının geleceğini belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun AB enerjisini yeniden güçlendirmeyi planladığını söyleyen Leyen, "İlk olarak, orta vadede Avrupalı tüketicilere güvenilir, güvenli ve uygun fiyatlı enerji tedariki sağlamaya devam etmek görevimizdir. Bu, arzı çeşitlendirerek ve yenilenebilir kaynaklara büyük yatırımlar yaparak Rus gazına olan bağımlılığımızdan kurtulacağımız anlamına geliyor" dedi. Leyen ayrıca, "Mart ayı sonuna kadar gaz fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarına yayılma etkisini sınırlamak için seçenekler sunacağız. Ayrıca Avrupa Birliği'nin daha uzun vadeli bir AB gaz depolama politikası belirlemesi gerekiyor ve bu nedenle komisyon, her yıl Ekim ayının ilk gününe kadar yeraltı gaz depolamasını en az yüzde 90'a kadar doldurmak için bir teklif sunacak. Bu, tedarik kesintisine karşı sigorta poliçemiz olacak" diye konuştu.

"2027'YE KADAR RUS ENERJİSİNE BAĞIMLILIĞIMIZI BİTİRECEĞİZ"

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin 2027 yılına kadar Rus enerjisine olan bağımlılığını ortadan kaldırmaya yönelik planlarını açıklayarak, "Mayıs ortasına kadar gerekli ulusal ve Avrupa kaynaklarının desteğiyle, 2027 yılına kadar Rus gazı, petrolü ve kömürüne olan bağımlılığımızı aşamalı olarak sona erdirme önerisini sunacağız" dedi.

"AVRUPA'YI SAVUNMAK İÇİN FARKLI GÜÇLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Putin'in savaşının Avrupa'daki güvenlik ortamını temelden değiştirdiğini ifade ederek, "Avrupa'yı savunmak için farklı güçlere ve farklı yeteneklere ihtiyacımız olacak. Avrupa'da ihtiyaç duyulacak önemli ek savunma yatırımlarını memnuniyetle karşılıyorum ve bazı liderlerin savunma harcamalarını artırmak için iddialı adımlar atmasını da memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Leyen yaptığı açıklamada, "NATO ile de yakın bir koordinasyon içinde olmamız gerektiği konusunda net olmak istiyorum. NATO, dünyadaki en güçlü askeri ittifaktır. Bu nedenle, liderlerin bize savunma yatırım boşluklarının bir analizini hazırlamamızı ve bu boşluklarla nasıl başa çıkacağımıza dair net bir planımız olduğundan emin olmamızı söylemelerini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

"UKRAYNA'NIN AYAKTA KALMASINA YARDIM EDECEĞİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versay'daki AB Konseyi toplantısının ardından yaptığı konuşmada, AB'nin Ukrayna'ya desteğini dile getirdi. Macron, "Bugün Ukrayna'yı destekliyoruz ve savaş sürdüğü sürece bunu yapacağız. Rusya'nın getirdiği bu yıkımın yeniden inşası için orada olacağız. Ukrayna'nın ayakta kalmasına yardımcı olmak için orada olacağız." dedi. Macron ayrıca konuşmasında, "Avrupa Birliği'nin (AB) ana hedefi, ateşkes ile başlayan ve ardından Rus birliklerinin hızla geri çekilmesiyle barışa yönelen bir hızlı dönüştür" açıklamasında bulundu. Macron, AB'nin Ukrayna'ya ek yardım olarak yaklaşık 500 milyon euroluk bir Avrupa tesisi sunacağını söyleyerek, "Ukrayna halkına gönderdiğimiz mesaj, Avrupa'nın onlara açık olduğudur. Özgürlük ve demokrasi gibi hepimizin paylaştığı değerler için verdikleri mücadele, Ukrayna'nın gerçekten de Avrupa ailemizin bir üyesi olduğunu göstermiştir" dedi.

"AB, NE KADAR SAĞLAM VE BİRLİKTE OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise yaptığı açıklamada, "İki hafta önce Rusya'nın savaşa başlamasından bu yana AB ne kadar güçlü, ne kadar sağlam ve ne kadar birlikte olduğunu gösterdi. Bugün bu toplantıda, Ukrayna'nın başvurusu gibi Gürcistan ve Moldova'nın da AB başvurusunu tartışıyoruz. Avrupa ailesinin bir üyesi olan Ukraynalı dostlarımıza bir açıklık getirmek istiyoruz, bağlantılarını güçlendirmek için çok hızlı bir şekilde harekete geçeceğimizi ve hazır olacağımızı söylemek istiyoruz" dedi. Michel ayrıca konuşmasında, "Avrupa'nın bu enerji bağımsızlığı mücadelesi bugün yeni bir şey değil. Rusya'ya olan bağımlılığımızı keseceğiz. Bizler bu tutkunun peşindeyiz. Önümüzdeki kış için özel bir plana ihtiyacımız var ve bunlar belirli bir zaman çizelgesinde uygulanacaktır" dedi.

(İHA)