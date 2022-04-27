Avrupa Komisyonu Başkanı: "Gazprom'un duyurusu, Rusya'nın gazla şantaj yaptığı başka bir girişim" - Son Dakika

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Rus doğal gaz şirketi Gazprom'un Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışını kesme kararı hakkında, "Gazprom'un duyurusu, Rusya'nın bize gazla şantaj yaptığı başka bir girişimidir" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Rus doğal gaz şirketi Gazprom'un Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışını kestiğini duyurmasının ardından açıklamada bulundu. Von der Leyen yaptığı açıklamada, "Gazprom'un Avrupa'daki müşterilere gaz dağıtımını tek taraflı olarak durdurduğunu açıklaması, Rusya'nın gazla şantaj yaptığı başka bir girişimidir. Bu haksız ve kabul edilemez. Bu karar, bir gaz tedarikçisi olarak Rusya'nın güvenilmezliğini bir kez daha gösteriyor. Bu senaryoya hazırız. Tüm Avrupa Birliği (AB) üyeleriyle yakın temas halindeyiz" dedi.

"BÖYLE BİR SENARYO İÇİN ACİL DURUM PLANI OLUŞTURULDU"

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, doğal gaz konusunda AB genelinde alternatif teslimatlar ve mümkün olan en iyi depolama seviyelerini sağlamak için çalışıldığını belirterek, "AB üyeleriyle koordinasyon ve dayanışma içinde çalışarak tam da böyle bir senaryo için acil durum planı oluşturduk. Şu anda gaz koordinasyon grubunun bir toplantısı yapılıyor. Alternatif akışları güvence altına almak için uluslararası ortaklarla da çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa'da enerji arzının güvenliğini sağlamak için Avrupalı ve dünya liderleriyle çalışmaya devam edeceğiz. Avrupalılar, bu yeni meydan okuma karşısında etkilenen üye devletlerle birlik ve tam dayanışma içinde olduğumuza inanabilir ve tam desteğimize güvenebilirler" ifadelerini kullandı.

(İHA)