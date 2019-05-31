Avrupa Komisyonu başkanı nasıl seçilecek ve kim olduğu neden önemli?
54 dakika önce
Avrupa Birliği'nin (AB) sütunlarını oluşturan kurumlardan en önemlisi olarak düşünülen, birliğin motoru işlevini gören ve adeta AB hükümeti gibi hareket eden Avrupa Komisyonu için yeni bir başkan seçilecek. Komisyon Başkanı nasıl seçiliyor ve kulislerde hangi isimler öne çıkıyor?
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:08
'nin (AB
) ana sütunlarını oluşturan kurumlardan en önemlisi olarak düşünülen, birliğin motoru işlevini gören ve adeta AB hükümeti gibi hareket eden Avrupa Komisyonu için yeni bir başkan seçilecek.
Avrupa Komisyonu başkanı protokol olarak 'devlet başkanı' statüsünde olacak ve 28 üye ülkeden 28 komiser seçerek kendi kabinesini oluşturup birliğin en önemli temsilcisi haline gelecek.
Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı
Kendisini aldatan eşinin kafasını kesip, çanta içinde polis merkezine götürdü
Otomobil çarpan kamyonetteki bebek yola fırladı savruldu
Trump'tan Meksika'ya ek gümrük vergisi: Göçmen problemi çözülmezse yüzde 25'e çıkacak