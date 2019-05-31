Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu başkanı nasıl seçilecek ve kim olduğu neden önemli?
Son Dakika Dünya Haber

Avrupa Komisyonu başkanı nasıl seçilecek ve kim olduğu neden önemli?

54 dakika önce

Avrupa Birliği'nin (AB) sütunlarını oluşturan kurumlardan en önemlisi olarak düşünülen, birliğin motoru işlevini gören ve adeta AB hükümeti gibi hareket eden Avrupa Komisyonu için yeni bir başkan seçilecek. Komisyon Başkanı nasıl seçiliyor ve kulislerde hangi isimler öne çıkıyor?

Avrupa Komisyonu başkanı nasıl seçilecek ve kim olduğu neden önemli?, System.String[]
Avrupa Birliği'nin (AB) ana sütunlarını oluşturan kurumlardan en önemlisi olarak düşünülen, birliğin motoru işlevini gören ve adeta AB hükümeti gibi hareket eden Avrupa Komisyonu için yeni bir başkan seçilecek.

Avrupa Komisyonu başkanı protokol olarak 'devlet başkanı' statüsünde olacak ve 28 üye ülkeden 28 komiser seçerek kendi kabinesini oluşturup birliğin en önemli temsilcisi haline gelecek.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:08 
Avrupa Birliği, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı Kendisini aldatan eşinin kafasını kesip, çanta içinde polis merkezine götürdü Otomobil çarpan kamyonetteki bebek yola fırladı savruldu Trump'tan Meksika'ya ek gümrük vergisi: Göçmen problemi çözülmezse yüzde 25'e çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:02:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu başkanı nasıl seçilecek ve kim olduğu neden önemli?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]