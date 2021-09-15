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Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: ABD desteği olmadan askeri adım atabilecek siyasi iradeyi göstermeliyiz - Son Dakika
BBC

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: ABD desteği olmadan askeri adım atabilecek siyasi iradeyi göstermeliyiz

15.09.2021 15:35
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: ABD desteği olmadan askeri adım atabilecek siyasi iradeyi göstermeliyiz, System.String[]

Ursula von der Leyen savunma, göç, sağlık ve diğer temel konularda Avrupa Birliği'nin önceliklerini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen; savunma, göç, sağlık ve diğer temel konularda Avrupa Birliği'nin (AB) önceliklerini açıkladı. Ursula von der Leyen, birliğin güvenlik tehditleri ve küresel krizler karşısında askeri kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Von der Leyen, Avrupa'nın ABD desteği olmaksızın askeri adım atabilecek siyasi iradeye sahip olması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Dünyadaki en gelişmiş kuvvetlere sahip olabilirsiniz. Ancak bunları kullanmaya hazır değilseniz, ne işe yararlar? Şimdiye kadar bizi geri tutan, kapasitemizin yetersiz olması değil, siyasi irade ortaya koymamış olmamızdı" dedi.

ABD ve NATO ile işbirliğinin artırılmasının önemini vurgulayan Von der Leyen, Fransa ile gelecek yıl özel bir savunma zirvesi toplayacaklarını söyledi.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin yürütme organı.

AB geleneksel olarak askeri hamlelerini NATO ittifakıyla birlikte gerçekleştiriyor. Ancak Taliban'ın Afganistan'da yeniden kontrolü sağlaması ve ülkede ABD öncülüğündeki uluslararası askeri misyonun son bulması, AB'nin kendi savunma politikasını devreye sokması yönündeki görüşleri gündeme taşımıştı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Eylül ayı başında yaptığı açıklamada, "AB hesaba katılması gereken stratejik bir aktör olmalı. Bunun için m müzakereler yapılmalı" demişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise AB'nin ortak bir savunma politikası oluşturmasını desteklediğini kaydetmiş, ancak yeni bir askeri güç oluşturulmasına mesafeli yaklaşmıştı.

AB- Türkiye ilişkileri

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuşmasında AB'nin komşularıyla ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi. Von der Leyen, "Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Von der Leyen, Batı Balkanlar'ın geleceğine yapılacak yatırımların AB'nin geleceğine yapılmış yardım sayılacağını söyledi.

AB'nin Afgan halkının yanında olduğunu vurgulayan Von der Leyen, Afganistan'a yapılacak insani yardımın 100 milyon euro artırılacağını açıkladı.

Avrupa ülkelerinin göç yönetimi konusunda ortak bir zemin bulması ve ortak göç politikası oluşturması gerektiğini söyleyen Von der Leyen, aksi halde rakiplerinin göçle Avrupa'yı hedef almaya devam edeceğini ifade etti.

'COP26 İklim Zirvesi, dünya için kader anı'

Kasım ayında Glasgow'da yapılacak COP26 İklim Zirvesi'nin "dünya için bir kader anı" olacağını söyleyen Von der Leyen, ABD ve Çin'e iklim değişikliğine yönelik hedeflere ulaşılması için adımlarını hızlandırmaları çağrısı yaptı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bu konuda AB'nin hedeflerini ortaya koyduğunu anlatan von der Leyen, birliğin 2050 yılına kadar iklime zararsız olma hedefini yasal olarak bağlayıcı hale getirecek iklim yasasına onay verildiğini hatırlattı.

Von der Leyen, Covid-19 salgınının ise uzun erimli bir mücadele olduğunu kaydetti, AB'nin yoksul ülkelere daha fazla aşı ve maddi destek vereceğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: ABD desteği olmadan askeri adım atabilecek siyasi iradeyi göstermeliyiz
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: ABD desteği olmadan askeri adım atabilecek siyasi iradeyi göstermeliyiz

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Son Dakika Dünya Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: ABD desteği olmadan askeri adım atabilecek siyasi iradeyi göstermeliyiz - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: ABD desteği olmadan askeri adım atabilecek siyasi iradeyi göstermeliyiz - Son Dakika
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