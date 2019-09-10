Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Türkiye açıklaması
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Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Türkiye açıklaması

1 saat önce

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin, "Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Türkiye açıklaması, System.String[]

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin, "Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim" dedi.


Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun yeni üyelerini tanıttığı basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle ilgili bir soruya, "AB'ye üye olmak isteyen ülkelerin Avrupa Birliği üyesi olmaya hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor. Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim. Hatta tersi bir durum söz konusu. Avrupa değerlerine ve kurallarına yaklaştıklarını gösterme görevi, üye olmak isteyen ülkelere düşüyor" cevabını verdi. - BRÜKSEL

Ursula von der Leyen, Türkiye, Avrupa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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