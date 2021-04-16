Avrupa Komisyonu "dijital euro girişimini" destekliyor

Avrupa Komisyonu Ekonomi'den sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Komisyon olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Başkanı Christine Lagarde'ın dijital euro kullanımı konusundaki girişimlerini desteklediklerini açıkladı.

Gentiloni, Cuma günü yaptığı dijital euronun potansiyel kullanımına ilişkin konuşmasında, böyle bir girişimin "güçlü ve yenilikçi finansal sektör için önemli bir araç olacağını vurguladı ve dijital para birimlerinin, daha verimli ve esnek ödeme sistemleri olduklarının altını çizdi.