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Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi Brexit anlaşmasını imzaladı
6 saat önce
Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun onayına sunulacak Brexit anlaşmasını imzaladı. 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, 29 Ocak Avrupa Parlamentosunda oylanacak
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:39
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