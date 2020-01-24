Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi Brexit anlaşmasını imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi Brexit anlaşmasını imzaladı - Son Dakika Dünya

Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi Brexit anlaşmasını imzaladı

6 saat önce

Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun onayına sunulacak Brexit anlaşmasını imzaladı. 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, 29 Ocak Avrupa Parlamentosunda oylanacak

Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi Brexit anlaşmasını imzaladı, System.String[]

Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun onayına sunulacak Brexit anlaşmasını imzaladı.


Komisyonu Başkanını Ursula von der Leyen sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile AP'nin oyuna sunulacak Brexit anlaşmasını imzaladık" dedi.

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Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:39 
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