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Avrupa Komisyonu: Kömüre bağımlı az gelişmiş üyelerin değişimi için daha fazla fon ayıracağız
17 dakika önce
Avrupa Komisyonu, önümüzdeki 10 yılda yeşil enerji kaynaklarına yönelme hedefi için 1 trilyon euro bütçe ayıracağını açıkladı. Komisyonun uyum ve reformlardan sorumlu üyesi Elisa Ferreira, euronews'e verdiği demeçte, bu fon sayesinde önemli değişimler kaydedileceğini ifade etti
Avrupa Komisyonu, önümüzdeki 10 yılda tüm Avrupa Birliği ülkelerinin yeşil enerji kaynaklarına yönelmesi hedefi için 1 trilyon euro bütçe ayıracağını açıkladı.
Komisyonun uyum ve reformlardan sorumlu üyesi Elisa Ferreira, euronews'e verdiği demeçte, bu fon sayesinde kömüre bağlı bölgelerde önemli değişimler kaydedileceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:28
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