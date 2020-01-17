Avrupa Komisyonu: Kömüre bağımlı az gelişmiş üyelerin değişimi için daha fazla fon ayıracağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Komisyonu: Kömüre bağımlı az gelişmiş üyelerin değişimi için daha fazla fon ayıracağız - Son Dakika Dünya

Avrupa Komisyonu: Kömüre bağımlı az gelişmiş üyelerin değişimi için daha fazla fon ayıracağız

17 dakika önce

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki 10 yılda yeşil enerji kaynaklarına yönelme hedefi için 1 trilyon euro bütçe ayıracağını açıkladı. Komisyonun uyum ve reformlardan sorumlu üyesi Elisa Ferreira, euronews'e verdiği demeçte, bu fon sayesinde önemli değişimler kaydedileceğini ifade etti

Avrupa Komisyonu: Kömüre bağımlı az gelişmiş üyelerin değişimi için daha fazla fon ayıracağız, System.String[]

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki 10 yılda tüm Avrupa Birliği ülkelerinin yeşil enerji kaynaklarına yönelmesi hedefi için 1 trilyon euro bütçe ayıracağını açıkladı.


Komisyonun uyum ve reformlardan sorumlu üyesi Elisa Ferreira, euronews'e verdiği demeçte, bu fon sayesinde kömüre bağlı bölgelerde önemli değişimler kaydedileceğini ifade etti.

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Avrupa Birliği, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:28 
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