Avrupa Komisyonu'na isim önerisinde bulunmayan İngiltere hakkında ihlal süreci başlatıldı

Avrupa Birliği (AB), yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında "ihlal süreci" başlattı.



AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek, yeni yönetim için aday göstermemesinin AB'nin anlaşmalarını ihlal ettiği kaydedildi.