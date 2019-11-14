Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu'na isim önerisinde bulunmayan İngiltere hakkında ihlal süreci başlatıldı
Son Dakika Dünya Avrupa Komisyonu'na isim önerisinde bulunmayan İngiltere hakkında ihlal süreci başlatıldı

Avrupa Komisyonu'na isim önerisinde bulunmayan İngiltere hakkında ihlal süreci başlatıldı

7 saat önce

AB Komisyonu, İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek, yeni yönetim için aday göstermemesinin Avrupa Birliği anlaşmalarına aykırı olduğu gerekçesiyle ihlal süreci başlattı.

Avrupa Komisyonu'na isim önerisinde bulunmayan İngiltere hakkında ihlal süreci başlatıldı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında "ihlal süreci" başlattı.


AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek, yeni yönetim için aday göstermemesinin AB'nin anlaşmalarını ihlal ettiği kaydedildi.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:46 
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