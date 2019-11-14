Avrupa Komisyonu'na isim önerisinde bulunmayan İngiltere hakkında ihlal süreci başlatıldı
7 saat önce
AB Komisyonu, İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek, yeni yönetim için aday göstermemesinin Avrupa Birliği anlaşmalarına aykırı olduğu gerekçesiyle ihlal süreci başlattı.
Avrupa Birliği (AB), yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran İngiltere hakkında "ihlal süreci" başlattı.
AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek, yeni yönetim için aday göstermemesinin AB'nin anlaşmalarını ihlal ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:46
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