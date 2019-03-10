Avrupa Komisyonu'ndan Alman Otomobil Üreticilerine Milyarlarca Euroluk Ceza

Avrupa Komisyonu, Alman otomobil üreticileri BMW, Volkswagen ve Daimler'e emisyon değerlerini manipüle ettikleri için milyarlarca euroluk ceza kesmeye hazırlanıyor.

Avrupa Komisyonu, Alman otomobil üreticileri BMW, Volkswagen ve Daimler'e emisyon değerlerini manipüle ettikleri için milyarlarca euroluk ceza kesmeye hazırlanıyor. Cezanın miktarının gelecek hafta belli olacağı bildirildi.



Alman Spiegel dergisi emisyon skandalıyla ilgili yayınladığı habere göre Avrupa Komisyonu, Alman otomobil üreticileri BMW, Volkswagen ve Daimler'in araçlarında emisyon değerlerini ölçen cihazda hata tespit edildiğinin raporlarla kanıtlandığı ve bu konuda ortak hareket eden şirketlerin çevreyi kirletmek ve müşterileri bilinçli olarak dolandırmaktan dolayı cezalandıracağını duyurdu. Avrupa Komisyonu, yakıt temizliği için kullanılan AdBlue tanklarının büyüklüğü konusunda üretici şirketlerin yasadışı bir şekilde anlaşmış olduklarını ve motorlarda emisyonunu azaltabilecek hiçbir partikül filtresi takılmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Otomobil üreticileri ise AdBlue tankları ve filtreler konusundaki iddiaları reddederek Brüksel'in ceza konusundaki talebini mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu. 2015 yılında ABD çevre ajansları tarafından Almanların ürettiği mazotlu araçlarda emisyon manipülasyonu yapıldığının belirlenmesinin ardından başlatılan araştırmalar neticesinde Alman otomobil üreticileri milyarlarca dolarlık ceza ödemişti. - FRANKFURT

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