Avrupa Komisyonu'ndan Hırvatistan'ın Schengen alanına girmesine yeşil ışık

Avrupa Komisyonu, altı yıl önce Avrupa Birliği üyesi olan Hırvatistan'ın kriterleri karşıladığını belirterek Schengen alanına katılmasına yeşil ışık yaktı. Ancak bunun gerçekleşmesi için bütün üye ülkelerin onayı gerekiyor.



2013 yılında Avrupa Birliği üyesi olan Balkan ülkesi Hırvatistan bundan dört yıl önce Schengen alanına katılma talebinde bulundu.