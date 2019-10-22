Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu'ndan Hırvatistan'ın Schengen alanına girmesine yeşil ışık
Son Dakika Dünya Avrupa Komisyonu'ndan Hırvatistan'ın Schengen alanına girmesine yeşil ışık

Avrupa Komisyonu'ndan Hırvatistan'ın Schengen alanına girmesine yeşil ışık

22 dakika önce

Avrupa Komisyonu, altı yıl önce Avrupa Birliği üyesi olan Hırvatistan'ın kriterleri karşıladığını belirterek Schengen alanına katılmasına yeşil ışık yaktı. Ancak bunun gerçekleşmesi için bütün üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Avrupa Komisyonu'ndan Hırvatistan'ın Schengen alanına girmesine yeşil ışık, System.String[]

Avrupa Komisyonu, altı yıl önce Avrupa Birliği üyesi olan Hırvatistan'ın kriterleri karşıladığını belirterek Schengen alanına katılmasına yeşil ışık yaktı. Ancak bunun gerçekleşmesi için bütün üye ülkelerin onayı gerekiyor.


2013 yılında Avrupa Birliği üyesi olan Balkan ülkesi Hırvatistan bundan dört yıl önce Schengen alanına katılma talebinde bulundu.

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Avrupa Birliği, Hırvatistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:13 
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