Avrupa Komisyonu'ndan koronavirüs araştırmalarına 37 milyon euro ek yatırım

Avrupa Komisyonu koronavirüs (Covid-19) araştırmaları için 37 milyon euro daha yatırım yapacağını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin yürütme organına göre, 17 proje belirtilen miktarla finanse edilecek. "Aşılar, teşhisler, tedaviler ve tıbbi sistemler" açıklamada ifade edilen projelerden bazıları.

Cuma günü, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya vaka sayısının toplam 543'e ulaştığını doğruladı. Virüsten en çok etkilenen AB ülkesi olan İtalya, şimdiye kadar 3,858 kişinin virüsten etkilendiğini belirtirken 148 kişinin ise öldüğünü açıkladı. Fransa'da yedi kişi ölürken 423 vaka kaydedildi.