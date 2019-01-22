Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu'ndan Mastercard'a 537 Milyon Euro Para Cezası: 'Rekabet Kurallarını İhlal Etti'
BBC

Avrupa Komisyonu'ndan Mastercard'a 537 Milyon Euro Para Cezası: 'Rekabet Kurallarını İhlal Etti'

22 dakika önce

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mastercard'a 573 milyon euro para cezası kesti.

Avrupa Komisyonu'ndan Mastercard'a 537 Milyon Euro Para Cezası: 'Rekabet Kurallarını İhlal Etti', System.String[]
Avrupa Komisyonu, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mastercard'a 573 milyon euro para cezası kesti. Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Komisyon Mastercard'ın, satıcıların, kendi ülkeleri dışındaki AB üyelerinde sunulan daha ucuz bankacılık hizmetlerini kullanmalarını önlediğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager, "Avrupalı tüketicler, gıda, giyecek ya da internet üzerinden alışveriş yaparken ödeme kartlarını her gün kullanıyor. Mastercard'ın kurallları, satıcıların diğer üye ülkelerde bankaların sunduğu daha ucuz kart ödemesi ücretlerini araştırmasını önleyerek, kart ödemesi maliyetini yapay bir şekilde artırdı. Bu nedenle, AB'deki satıcılar ve tüketiciler zarar gördü" dedi.

Kesilen para cezası ise Mastercard'ın soruşturmada yaptığı işbirliği gerekçesiyle yüzde 10 indirildi.

Mastercard 2015'e kadar, satıcılara uygulanan kart ödemesi ücretlerini, diğer AB ülkelerinde daha ucuz tarifeler varken, kendi ülkelerindeki tarife üzerinden almasını şart koşuyordu. Avrupa piyasasında ikinci

Mastercard, Avrupa piyasasındaki en büyük ikinci kredi kartı hizmeti sağlayıcısı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bu karar geçmişte, iki yıldan uzun olmayan geçmişteki bir dönemde yapılan uygulamaları kapsıyor ve Mastercard'ın mevcut iş yapma yöntemlerinde herhangi bir değişiklik gerekmiyor" denildi.

Açıklamada ayrıca konunun kapanmasının önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:11 

Dünya
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