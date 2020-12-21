- Avrupa Komisyonu'ndan Pfizer-BioNTech aşısına onay - Son Dakika

- Avrupa Komisyonu'ndan Pfizer-BioNTech aşısına onay

BRÜKSEL - Avrupa İlaç Ajansı'nın ardından Avrupa Komisyonu da Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen BNT162b2 isimli Covid-19 aşısına koşullu pazarlama izni verdi.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, Avrupa Birliği'nde ilk Covid-19 aşısına onay verildi. Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen BNT162b2 isimli Covid-19 aşısının 16 yaşından büyük kişilerde kullanılmasına onay vermesinin ardından Avrupa Komisyonu da BNT162b2 aşısına koşullu pazarlama izni verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Bugün Covid-19 ile mücadelemize önemli bir bölüm ekliyoruz. Avrupa vatandaşlarına ilk Covid-19 aşısını sunma kararı aldık. BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen aşıya koşullu pazarlama izni verdik" dedi.

Leyen, "Avrupa İlaç Ajansı bu aşıyı kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Covid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğu sonucuna vardı. Bu bilimsel değerlendirmeye dayanarak, Avrupa Birliği pazarı için yetkilendirmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Aşının yakın zamanda piyasaya sürüleceğini bildiren Leyen, "Söz verdiğimiz gibi bu aşı aynı şartlarda tüm AB ülkeleri için aynı anda satışa sunulacak. Bu aşının ilk grupları, önümüzdeki günlerde Pfizer'in Belçika'daki üretim tesisinden sevk edilecek. Böylece aşılama 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde Avrupa Birliği aşılama günlerinde aynı anda başlayabilir. Bu zor yılı bitirmenin ve sonunda Covid-19'da sayfayı değiştirmeye başlamanın çok iyi bir yoludur" dedi.