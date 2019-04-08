Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu'ndan Yapay Zekaya Güven Hamlesi

Avrupa Komisyonu'ndan Yapay Zekaya Güven Hamlesi

1 saat önce

– Avrupa Komisyonu yapay zekaya (AI) güven oluşturmak için bir dizi etik kılavuz yayınladı ve ilkelerin pratikte uygulanmasını sağlama amaçlı bir pilot aşama başlattı.

Avrupa Komisyonu'ndan Yapay Zekaya Güven Hamlesi, System.String[]
Avrupa Komisyonu yapay zekaya (AI) güven oluşturmak için bir dizi etik kılavuz yayınladı ve ilkelerin pratikte uygulanmasını sağlama amaçlı bir pilot aşama başlattı.

Komisyonun dijital tek pazar başkan yardımcısı Andrus Ansip, "Yapay zekanın etik boyutu lüks bir özellik ya da bir eklenti değildir. Etik AI, Avrupa için rekabetçi bir avantaj haline gelebilecek, insanların güvenebileceği insan merkezli bir kazan-kazan önerisidir" dedi.

Komisyon, AI'nın "güvenilir" olmasını sağlamak için diğerlerinin yanı sıra insan gözetimi, güvenlik, veri gizliliği ve AI sistemlerinin izlenebilirliğini içeren yedi temel gereklilik olarak adlandırdı. Ayrıca, 2019 yazında şirketler ve diğer kuruluşlar gibi paydaşlardan geri bildirim almak ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle işbirliği yapmak üzere konuyla ilgili uluslararası bir uzlaşmaya varmak için pilot aşama başlatmayı planladığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl AB, AI'yı düzenlemek için kurallar koyma konusunda Japonya ile işbirliği yapma isteğini belirtti. Komisyon, birlikte çalışması muhtemel diğer ülkelerin Kanada ve Singapur olduğunu ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:58 Kaynak: DHA

Pilot, Avrupa, Ekonomi
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