Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı: Türkiye'ye mali yardımlar devam etmeli

Avrupa Birliği'nde insan hakları ihlalleri ve göçmen karşıtı tutumuyla gündeme gelen Macaristan'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyeliği için aday gösterdiği Oliver Varhelyi üç saat boyunca Avrupa Parlamenterlerinin eleştirilerine ve sorularına maruz kaldı.



Viktor Orban hükümetine yakınlığı ile bilinen Oliver Varhelyi, Türkiye'nin de tartışıldığı oturumda, "Türkiye'ye mali yardımları tamamen kesme taraftarı değilim zira Türk toplumuyla iletişim halinde olmamızı sağlıyor, yardımlar kesilirse bölgede hareket alanımız daralır" ifadelerini kullandı.