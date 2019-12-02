Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı: Türkiye'ye mali yardımlar devam etmeli
Son Dakika Dünya Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı: Türkiye'ye mali yardımlar devam etmeli - Son Dakika Dünya

Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı: Türkiye'ye mali yardımlar devam etmeli

6 saat önce

İnsan hakları ihlalleri ile ön plana çıkan Macaristan'ın önerdiği aday, Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi olabilecek mi ?

Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı: Türkiye'ye mali yardımlar devam etmeli, System.String[]

Avrupa Birliği'nde insan hakları ihlalleri ve göçmen karşıtı tutumuyla gündeme gelen Macaristan'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyeliği için aday gösterdiği Oliver Varhelyi üç saat boyunca Avrupa Parlamenterlerinin eleştirilerine ve sorularına maruz kaldı.


Viktor Orban hükümetine yakınlığı ile bilinen Oliver Varhelyi, Türkiye'nin de tartışıldığı oturumda, "Türkiye'ye mali yardımları tamamen kesme taraftarı değilim zira Türk toplumuyla iletişim halinde olmamızı sağlıyor, yardımlar kesilirse bölgede hareket alanımız daralır" ifadelerini kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Macaristan, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekuban 91 gün sonra kadroda
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, NATO'dan Türkiye'yi kınamasını istedi NATO zirvesi öncesi Türkiye'den "şantaj" çıkışı: İfadeler kabul edilebilir değil Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:34:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı: Türkiye'ye mali yardımlar devam etmeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]