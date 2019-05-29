Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu: Ankara ile hiçbir faslın açılması öngörülmüyor
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Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu: Ankara ile hiçbir faslın açılması öngörülmüyor

17 dakika önce

Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili raporunu açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinde hiçbir faslın açılmasının öngörülmediğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu: Ankara ile hiçbir faslın açılması öngörülmüyor, System.String[]
Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili raporunu açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinde hiçbir faslın açılmasının öngörülmediğini söyledi.

Türkiye'de insan hakları ihlallerinin derinleştiğini söyleyen Hahn, 'Türkiye AB'den uzaklaşmaya devam ediyor" dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:23 
Johannes Hahn, Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya
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