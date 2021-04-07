Avrupa Komisyonu, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı görüntülere tepki gösterdi - Son Dakika
BBC

Avrupa Komisyonu, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı görüntülere tepki gösterdi

07.04.2021 16:32
Avrupa Komisyonu, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı görüntülere tepki gösterdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşme sırasında Ursula von der Leyen'ın ayakta kalması tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşme sırasında Ursula von der Leyen'ın ayakta kalması tepki çekti.

Toplantıdan kameralara yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Michel bayrakların önündeki koltuklara otururken Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı, von der Leyen'in buna "Ehm" diyerek tepki gösterdiği ve nereye gideceğini bilemediği görülmüştü.

Daha sonra Leyen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılıklı koltuklara oturduğu kameralara yansımıştı.

Ancak von der Leyen'in Michel ile protokol açısından eşit pozisyonda olmasına rağmen, liderlerden uzakta oturması tepki çekti.

Bu gelişmelerin üzerine Avrupa Komisyonu sözcüsü Eric Mamer, von der Leyen'e Michel ile aynı şekilde yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak von der Leyen'in şaşırdığını aktardı.

Mamer, von der Leyen için, "Bu meseleleri önemsemekte ve doğru bir tavırla karşılanması gerektiğini düşünmektedir, ancak bunun böyle olmadığı açıkça görülmektedir" dedi.

Diğer yandan bu gelişmenin AB ve Türkiye ile ilişkilerin hassas bir dönemde geldiğine de dikkat çekildi.

Ayrıca Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle kadın haklarının gündemde olduğu bir süreçte yaşanması da ayrıca eleştirildi.

Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi AB'li liderler tarafından eleştirilmişti.

Von der Leyen görüşmeden önce Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinden ötürü endişeli olduğunu söylemişti.

Sözcü Mamer ise yaptığı açıklamada yaşanan bu son gelişmenin ardından von der Leyen'in bu konuyla ilgili görüşünün daha da keskinleştiğini söyledi.

'Tam bir diplomatik fiyasko'

Amerikan Washington Post gazetesi, "Türkiye'nin lideri iki AB başkanıyla bir araya geldi. Aralarındaki kadına sandalye verilmedi" başlığını kullandı.

Bu anları Twitter hesabından paylaşan AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky de paylaşıma, "Ehm, 'AB-Türkiye ilişkileri böyle olmamalı' için yeni bir terim" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun Hollandalı üyesi Sophie in 't Veld ise Erdoğan'ın geçmişteki fotoğraflarını paylaşarak, "Bu bir tesadüf değildi, kasıtlıydı" yorumunda bulundu.

Hollandalı vekil, Michel'in bu konuda sessiz kalmasına da tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu'nda Sosyalist ve Demokratların sözcüsü Iratxe García Pérez de, "Önce İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyorlar ve şimdi de Avrupa Komisyonu Başkanı'nı resmi bir ziyarette koltuksuz bırakıyorlar. Utanç verici" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun eski üyelerinden Violeta Bulc ise "Tam bir diplomatik fiyasko" paylaşımını yaptı.

Avrupa Komisyonu, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı görüntülere tepki gösterdi

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Son Dakika Dünya Avrupa Komisyonu, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı görüntülere tepki gösterdi - Son Dakika Dünya

BBC

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