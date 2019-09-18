Avrupa Komisyonu Üyesi Hahn: Anlaşmasız Brexit iki taraf için de zarar
42 dakika önce
Avusturyalı kıdemli Avrupa Komisyonu temsilcisi Johannes Hahn üçüncü hizmet dönemine hazırlanıyor.
Avusturyalı kıdemli Avrupa Komisyonu temsilcisi Johannes Hahn üçüncü hizmet dönemine hazırlanıyor. Son beş sene AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi olarak görev yapan Hahn, Ursula von der Leyen'in ekibinde Brexit gibi sancılı bir dönemde bütçe ve yönetimin sorumluluğunu üstlenecek
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:15
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