Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu Üyesi Hahn: Anlaşmasız Brexit iki taraf için de zarar
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Avrupa Komisyonu Üyesi Hahn: Anlaşmasız Brexit iki taraf için de zarar

42 dakika önce

Avusturyalı kıdemli Avrupa Komisyonu temsilcisi Johannes Hahn üçüncü hizmet dönemine hazırlanıyor.

Avusturyalı kıdemli Avrupa Komisyonu temsilcisi Johannes Hahn üçüncü hizmet dönemine hazırlanıyor. Son beş sene AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi olarak görev yapan Hahn, Ursula von der Leyen'in ekibinde Brexit gibi sancılı bir dönemde bütçe ve yönetimin sorumluluğunu üstlenecek

Avrupa Komisyonu Üyesi Hahn: Anlaşmasız Brexit iki taraf için de zarar

Ursula von der Leyen, Johannes Hahn, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:15 
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