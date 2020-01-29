Avrupa Komisyonu ve IMF'den sürdürülebilir gelişim için yeni işbirliği

Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu (IMF), sürdürülebilir gelişimi desteklemesi hedeflenen yeni bir işbirliği imzaladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ülkelerin Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerine ulaşmalarını öngören ve iklim değişikliği gibi zorlu sorunların çözümünde tarafların işbirliğini artırması hedeflenen yeni Finansal Görünüm Ortaklık Anlaşması'nı (Financial Framework Partnership Agreement) imzaladılar.

IMF'in 2016'dan bu yana Avrupa Birliği 'nin kapasite gelişimindeki en önemli ortağı olduğuna dikkat çekilirken, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen şunları söyledi:

"Avrupa Birliği ve IMF güçlü ortaklardır. Özellikle Afrika 'da olmak üzere küresel sorunlara çözümler üretmek istiyoruz. Bugün imzalanan yeni anlaşma, iklim değişikliği ve dijital sorunlara daha iyi odaklanmamıza yardımcı olacak. Özellikle Kristalina Georgieva'ya liderliği için minnettarım. Birlikte işbirliğimizi ve ortaklığımızı daha da güçlendireceğiz."

IMF Başkanı Georgieva da şu yorumu yaptı:

"Herkes için sürdürülebilir gelişim kapsamında AB'nin liderliğini takdir ediyoruz. Ekonomik performansı ve ortaklığımız olan ülkelerdeki insanların yaşamını geliştirme amacıyla, güçlü ekonomik kurumlar oluşturma kapsamında daha önce birlikte çalışmıştık. Bu anlaşma işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak ve birlikte, özellikle buna en çok ihtiyacı olan düşük gelirli ülkelerde olmak üzere daha fazlasını yapabilmemize imkan sağlayacak."

Söz konusu anlaşma, iyi ekonomik yönetim, kamu finans yönetimi, yerel gelir mobilizasyonu, kurum oluşumu ve daha geniş 2030 Sürdürülebilir Gelişim Ajandası hedefleri olmak üzere varılan çeşitli anlaşmaları güçlendirmeyi, basitleştirmeyi ve hızlandırmayı amaçlıyor.