Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu yeni atamalarını açıkladı
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Avrupa Komisyonu yeni atamalarını açıkladı

1 saat önce

– Avrupa Komisyonu enerji ve ticaret bölümlerinin yeni genel müdürlerini ve operasyon direktörünü tanıttı.

Avrupa Komisyonu yeni atamalarını açıkladı, System.String[]
Avrupa Komisyonu enerji ve ticaret bölümlerinin yeni genel müdürlerini ve operasyon direktörünü tanıttı.
Avrupa Komisyonu Enerji bölümünün başına getirilen Ditte Juul Jorgensen, 1 Ağustos'ta emekli olacak olan Dominique Ristori'nin yerine gelecek ve Avrupa Birliği (AB) Rekabet Müfettişi Margrethe Vestager'e bağlı çalışacak.
Brexit Baş Müzakerecisi Sabine Weyand, Jean-Luc Demarty'nin 1 Haziran'da görevinden ayrılmasıyla ticaret bölümünün başına geçecek.
Avrupa Komisyonu'nun yeni operasyon direktörü ise Pascal Leardini olacak.
Avrupa Birliği'nin halen, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Acrupa Merkez Bankası Avrupa Parlamentosu'na yeni başkanlarını ataması gerekiyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:54 Kaynak: DHA
Ekonomi
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