Avrupa Komisyonu yeni atamalarını açıkladı

– Avrupa
Komisyonu enerji ve ticaret bölümlerinin yeni genel müdürlerini ve operasyon direktörünü tanıttı.
Avrupa Komisyonu Enerji bölümünün başına getirilen Ditte Juul Jorgensen, 1 Ağustos'ta emekli olacak olan Dominique Ristori'nin yerine gelecek ve Avrupa Birliği
(AB
) Rekabet Müfettişi Margrethe Vestager'e bağlı çalışacak.
Brexit Baş Müzakerecisi Sabine Weyand, Jean-Luc Demarty'nin 1 Haziran'da görevinden ayrılmasıyla ticaret bölümünün başına geçecek.
Avrupa Komisyonu'nun yeni operasyon direktörü ise Pascal
Leardini olacak.
Avrupa Birliği'nin halen, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi
, Acrupa Merkez Bankası
Avrupa Parlamentosu'na yeni başkanlarını ataması gerekiyor.
- İstanbul