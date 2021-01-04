Avrupa Komisyonundan Atatürk Üniversitesine kalite sertifikası - Son Dakika

Avrupa Komisyonundan Atatürk Üniversitesine kalite sertifikası

04.01.2021 12:38
Avrupa Komisyonundan Atatürk Üniversitesine kalite sertifikası, System.String[]

Atatürk Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından "Yüksek Öğrenim ERASMUS Beyannamesi (ECHE) 2021-2027" Kalite Sertifikası ile ödüllendirildi.

Atatürk Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından "Yüksek Öğrenim ERASMUS Beyannamesi (ECHE) 2021-2027" Kalite Sertifikası ile ödüllendirildi.

Avrupa Komisyonu, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından sunulan ERASMUS Politika Beyanının, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma ve moderinizasyon stratejisini yansıttığını ve planlanan program eylemlerinin üniversitenin kurumsal stratejik hedeflerine ulaşmadaki katkısının açık olarak ortaya konulduğunu belirtilerek "Mükemmel Başvuru" olarak nitelendirdi ve 100 tam puan ile değerlendirdi.

Atatürk Üniversitesi Uluslararasılaşma Hedefine Emin Adımlarla İlerliyor

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, 2003/2004 akademik yılından bu yana ERASMUS programında aktif olarak yer alan Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşmayı öncü güç olarak kullanarak evrensel değerlere ve profile sahip dünyanın tanınan ve saygın üniversitelerinden biri olmayı hedeflediğini söyledi.

Öztaş: "Atatürk Üniversitesi tüm birimleriyle uluslararası düzeyde sosyal, çevresel, sürdürülebilirlik ve yardım içerikli projeleri yürütebilecek kapasitedir. Bunun yanı sıra çevrimiçi uzaktan eğitim için kapsamlı teknolojik alt yapısı ve deneyimi ile her seviyede karma hareketliliği gerçekleştirebilecek kurumsal yeterlilik ve yetkinliğe sahiptir. Bu çerçevede, Üniversitemiz dünyanın öncü üniversiteleri ile bilimsel araştırma hareketlilik projeleri geliştirmekte, her yıl artarak devam eden öğrenci-personel hareketlilik programlarıyla uluslararasılaşma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir" şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: "Bu Sertifika ile Avrupa Birliği Proje Çağrılarına da Başvurmaya Hak Kazandık"

Yükseköğretim Kurumlarında ERASMUS öğrenci ve personel değişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için mecburi sertifika niteliğinde olan ECHE Kalite Sertifikasının alınmasının uluslararasılaşma anlamında önemli bir adım olduğunu kaydeden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite bünyesinde gerekli şartları sağlayan öğrenciler ile akademik ve idari personelin, 2027 yılına kadar tüm ERASMUS faaliyetlerinden yararlanabileceğini söyledi.

Rektör Çomaklı aynı zamanda Üniversitenin bu belge ile Avrupa Komisyonun hibelendirdiği Avrupa Birliği proje çağrılarına da başvurmaya hak kazandığının altını çizdi.

2021-2027 yılları arasında geçerli olacak Yüksek Öğrenim için ERASMUS Beyannamesi Sertifikası, Erasmus politika beyanı uygunluğu, ECHE prensiplerine uyum ve yükseköğretim kurumlarında pratik uygulamalar ile yönetim yapısının kalitesi kriterleri üzerinden değerlendiriliyor. - ERZURUM

Avrupa Komisyonundan Atatürk Üniversitesine kalite sertifikası

Atatürk Üniversitesi, Avrupa Komisyonu, Politika, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa Komisyonundan Atatürk Üniversitesine kalite sertifikası - Son Dakika


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