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Avrupa Konmisyonu'ndan koronavirüs uyarısı
6 saat önce
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin İtalya, İspanya gibi ülkelerin mücadelede yalnız bırakılması nedeniyle tepki gösterdiği Avrupa Komisyonu'ndan açıklama geldi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin İtalya, İspanya gibi ülkelerin mücadelede yalnız bırakılması nedeniyle tepki gösterdiği Avrupa Komisyonu'ndan açıklama geldi. Avrupa Komisyonu koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin virüsün daha fazla yayılmaya sebebiyet vereceğine dikkat çekti.Avrupa Komisyonu, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin virüsten etkilenen kişilerin sayısını arttıracağı konusunda uyarıda bulundu. Üye devletler için hazırlanan yol haritası taslağına göre komisyon, fiziksel mesafe tedbirlerinin yürürlükte kalması ve işletmelerin kademeli olarak kuralları gevşetmesi gerektiğini belirtirken mağazalara girebilecek kişi sayısında da yapılacak kısıtlamaların gerekli olabileceğini söyledi. AB ülkelerinden Avusturya , İspanya ve Danimarka bu haftadan itibaren tebirleri gevşetmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:51 Kaynak: DHA
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