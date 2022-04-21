Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü - Son Dakika
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Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü

21.04.2022 10:32

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştüUKRAYNA, (DHA)- Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü

UKRAYNA, (DHA)- Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Zelenski, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Kiev'de. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, devletimizin savunma ve mali desteği ile AB kriterlerine uygunluk anketine verilen cevaplar tartışıldı. Halkla anlamlı buluşma ve dayanışma için teşekkürler' dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü

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Volodimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi, Charles Michel, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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