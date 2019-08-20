Avrupa Konseyi: Belediye başkanlarının görevden alınmasından derin endişe duyuyoruz
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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, Türkiye'de belediye başkanlarının görevden alınmasından derin endişe duyduğunu açıkladı.
Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, Türkiye
'de belediye başkanlarının görevden alınmasından derin endişe duyduklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:59
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