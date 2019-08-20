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Avrupa Konseyi: Belediye başkanlarının görevden alınmasından derin endişe duyuyoruz

57 dakika önce

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, Türkiye'de belediye başkanlarının görevden alınmasından derin endişe duyduğunu açıkladı.

Avrupa Konseyi: Belediye başkanlarının görevden alınmasından derin endişe duyuyoruz, System.String[]
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, Türkiye'de belediye başkanlarının görevden alınmasından derin endişe duyduklarını açıkladı.

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Avrupa Konseyi, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:59 
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