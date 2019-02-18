Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi Bölgede Yapay Zeka Gelişimi Çabalarını Arttırdı

Avrupa Konseyi Bölgede Yapay Zeka Gelişimi Çabalarını Arttırdı

54 dakika önce

– Avrupa Konseyi, Avrupa'da üretilen Yapay Zeka (AI) ürünlerinin gelişimi ve kullanımı için oluşturulan Koordineli Plan'ı onayladı.

Avrupa Konseyi Bölgede Yapay Zeka Gelişimi Çabalarını Arttırdı, System.String[]
– Avrupa Konseyi, Avrupa'da üretilen Yapay Zeka (AI) ürünlerinin gelişimi ve kullanımı için oluşturulan Koordineli Plan'ı onayladı.

Konsey, ekonomide AI kullanımının desteklenmesi için startuplara ve orta ölçekli işletmelere çağrı yaparken, üye devletleri ve Komisyonu "AB'den ve AB dışından yeteneklerin bölgeye ilgisini arttırmak için gerekli ekosistemleri oluşturma"ya çağırdı.

Söz konusu plana göre Konsey ayrıca, üye devletlerin Yapay Zeka stratejileri ve programlarına adaptasyonlarının 2019 ortasına kadar tamamlanması gerektiğini duyurdu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:35 Kaynak: DHA

Ekonomi
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