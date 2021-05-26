Avrupa Konseyi, Ermenistan'daki cezaevlerine dair raporda şiddet ve hiyerarşiye vurgu yaptı - Son Dakika

Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi, Ermenistan'daki cezaevlerinde, mahkumlar arası şiddet ve hiyerarşinin olduğunu bildirdi.

Komite'nin Aralık 2019'da Ermenistan'a yaptığı rutin ziyarete dair yayımladığı raporda, ülkedeki cezaevlerinde aşırı kalabalık, mahkumların dışarıdaki hastanelere nakli, dış dünyayla iletişimleri ve cezaevi personelinin tutumları konusunda iyileşmeler kaydedildiği belirtildi.

Bununla birlikte, Komite'nin, gözaltındaki kişiler için hukuki koruma, cezaevlerindeki maddi koşullar, sağlık ve yemek durumu, cezaevi içi aktiviteler, personel sayısının iyileştirilmesi gerektiğini gözlemlediği aktarılan raporda, ayrıca cezaevlerinde mahkumlar arası şiddet ve gayri resmi hiyerarşi olduğu, cezaevine çok sayıda yasak madde sokulduğu, bazı hükümlülerin ise lüks koşullarda yaşadığı kaydedildi.

Raporda, Komite'nin Ermenistanlı yetkililere, hapishanelerdeki iyileştirme çabalarını sürdürme tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.