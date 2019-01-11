Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine 4 Aday

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine 4 Aday

50 dakika önce

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği için 4 siyasetçi aday oldu.

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine 4 Aday, System.String[]
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği için 4 siyasetçi aday oldu.

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği için 4 aday çıktı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, eski Litvanya Başbakanı Andrius Kubilius, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Sora Bakoyannis ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği için başvuruda bulundu. Thorborn Jagland'ın 2009 yılından beri genel sekreterliğini yaptığı Avrupa Konseyinin Türkiye dahil 47 üyesi bulunuyor.

Öncelikli olarak insan haklarıyla ilgilenen Avrupa Konseyinin amaçları, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek; azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu madde ve çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak; Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak olarak biliniyor. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:16 Kaynak: İHA

Didier Reynders, Dışişleri Bakanı, Belçika, Avrupa, Politika
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