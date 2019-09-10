Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi görevden alınan belediye başkanlarının durumunu görüşecek
Son Dakika Dünya Haber

Avrupa Konseyi görevden alınan belediye başkanlarının durumunu görüşecek

2 saat önce

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlık Divanı, çarşamba günü Strasbourg’da yapacağı toplantıda Türkiye’de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararını görüşecek.

Avrupa Konseyi görevden alınan belediye başkanlarının durumunu görüşecek, System.String[]

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlık Divanı, çarşamba günü Strazburg'da yapacağı toplantıda Türkiye'de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararını görüşecek.


Euronews'ün toplantıya katılacak yetkililerden aldığı bilgiye göre, görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının, 29-31 Ekim'de Strazburg'da düzenlenecek Genel Kurul toplantılarına davet edilmesi konusu da Başkanlık Divanı oturumunda ele alınacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Konseyi, Diyarbakır, Mardin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon!
Türkiye Barolar Birliğinden Diyarbakır'daki eyleme destek: Annelerden korkun HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8'inci günde 19'a yükseldi "Oğlumun terörist olmasını istemiyorum"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:47:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi görevden alınan belediye başkanlarının durumunu görüşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]