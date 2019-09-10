Avrupa Konseyi görevden alınan belediye başkanlarının durumunu görüşecek
2 saat önce
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlık Divanı, çarşamba günü Strasbourg’da yapacağı toplantıda Türkiye’de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararını görüşecek.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlık Divanı, çarşamba günü Strazburg'da yapacağı toplantıda Türkiye'de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararını görüşecek.
Euronews'ün toplantıya katılacak yetkililerden aldığı bilgiye göre, görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının, 29-31 Ekim'de Strazburg'da düzenlenecek Genel Kurul toplantılarına davet edilmesi konusu da Başkanlık Divanı oturumunda ele alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:45
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