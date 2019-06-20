Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi heyeti İstanbul seçimleri öncesi YSK üyeleriyle görüşecek
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Avrupa Konseyi heyeti İstanbul seçimleri öncesi YSK üyeleriyle görüşecek

53 saniye önce

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi öncesi, Ankara ve İstanbul’da Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile görüşecek.

Avrupa Konseyi heyeti İstanbul seçimleri öncesi YSK üyeleriyle görüşecek, System.String[]
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi Ankara ve İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri ile görüşecek.

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre İngiliz Andrew Dawson'un başkanlığındaki heyet İstanbul'daki İl Seçim Kurulu üyeleri ile de yine seçim öncesi görüşmelerde bulunacak. Heyet, Ankara'da yabancı diplomatik temsilciler, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileriyle de bir araya gelecek.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:23 
Dünya
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