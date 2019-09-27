Avrupa Konseyi heyeti, yerine kayyum atanan Diyarbakır Belediye Başkanı ile görüşecek
1 saat önce
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden bir heyet, Diyarbakır’da görevden alınan ve yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile görüşecek.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden bir heyet, Diyarbakır'da görevden alınan ve yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile görüşecek.
Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye yönelik denetim süreci çerçevesinde heyet Ankara ve Diyarbakır'da 1-3 Ekim tarihlerinde inceleme ve temaslarda bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:45
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