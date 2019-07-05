Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti

1 saat önce

AVRUPA Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ve beraberindeki heyet, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'ni ziyaret etti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti, System.String[]
AVRUPA Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ve beraberindeki heyet, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'ni ziyaret etti.
Ankara Barosu'nda gerçekleşen ziyarete, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Aşkın Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Meltem Akyol, İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kerem Altıparmak, İnsan Hakları Merkezi Divan Üyeleri Avukatlar Ziynet Özçelik,  Ufuk Can Mahanoğlu ve Sercan Aran katıldı. Görüşmede, Ankara başta olmak üzere Türkiye genelindeki hak ihlalleri, OHAL sonrası yargının durumu, insan hakları savunucularına yönelik hak ihlalleri konusunda bilgi alış verişinde bulunulduğu öğrenildi. Düşünce ve ifade özgürlüğü alanındaki gelişmeler konusunda temas ve incelemelerde bulunmak üzere 1 Temmuz'da Türkiye'ye gelen Dunja Mijatovic ve beraberindeki heyetin, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiği, dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:55 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu Mansur Yavaş'tan belediye birimlerine "Fotoğraflarımı kaldırın" talimatı CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 20:12:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]