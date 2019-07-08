Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: OHAL'in verdiği zarar tamir edilsin
1 saat önce
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye’ye yargı bağımsızlığını sağlaması ve insan hakları savunucularını koruması çağrısı yaptı.
Avrupa Konseyi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:37
İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye
'ye yargı bağımsızlığını sağlaması ve insan hakları savunucularını koruması çağrısı yaptı.
Mijatovic, Türkiye'ye geçen hafta yaptığı ziyaretin sonuçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
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