Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: OHAL'in verdiği zarar tamir edilsin
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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: OHAL'in verdiği zarar tamir edilsin

1 saat önce

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye’ye yargı bağımsızlığını sağlaması ve insan hakları savunucularını koruması çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: OHAL'in verdiği zarar tamir edilsin, System.String[]
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye'ye yargı bağımsızlığını sağlaması ve insan hakları savunucularını koruması çağrısı yaptı.

Mijatovic, Türkiye'ye geçen hafta yaptığı ziyaretin sonuçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:37 
Avrupa Konseyi, Türkiye, Dünya
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