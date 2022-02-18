Avrupa Konseyi, insan kaçakçılığını engellemesi için Fransa'ya çağrıda bulundu - Son Dakika

Avrupa Konseyi İnsan Kaçakçılığına Karşı Eylem Uzmanları Grubu (GRETA), Fransa'dan, insan kaçakçılığı mağduru kişilerin yargıya erişimini garanti edebilmek ve kolaylaştırmak için ek önlemler almasını ve kurbanların tespit edilebilmesi için ulusal mekanizma oluşturmasını istedi.

GRETA, Avrupa Konseyi'nin insan kaçakçılığına ilişkin sözleşmesinin Fransa'da nasıl uygulandığının değerlendirildiği rapor yayımladı.

Fransa'dan insan kaçakçılığı mağduru kişilerin yargıya erişimini garanti edebilmek ve kolaylaştırmak için ek önlemler almasını ve kurbanların tespit edilebilmesi için ulusal mekanizma oluşturmasının istendiği ifade edilen açıklamada, mağdurların tazminat talep etmesi için yasal yolların bulunmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Raporda, kurbanlara ödenen tazminatın düşük olmasından endişe duyulduğu belirtildi.

İnsan kaçakçılığına ilişkin soruşturmaların sayısının 2016'dan bu yana arttığı ancak suçluların cezalandırıldığı davaların sayısının az olduğu ifade edilen raporda, Fransız yetkililerin bu soruşturmaların orantılı ve caydırıcı cezalarla sonuçlanması için çabalarını artırması gerektiği kaydedildi.

Raporda, Fransa'da insan kaçakçılığına ilişkin vaka sayısının 2016'da 1401, 2017'de 1263, 2018'de 1445, 2019'da 1460 ve 2020'de 1243 olduğu bilgisi paylaşıldı.