Avrupa Konseyi: İş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılamaz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Konseyi: İş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılamaz - Son Dakika Dünya

Avrupa Konseyi: İş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılamaz

13 dakika önce

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, iş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılmamasını garanti altına almakla zorunda olduğu uyarısında bulundu.

Avrupa Konseyi: İş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılamaz, System.String[]

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, iş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılmamasını garanti altına almakla zorunda olduğu uyarısında bulundu.


Strasbourg'da toplanan AKPM genel kurulu, "iş yerlerinde din ve inanç özgürlüğünün korunmasına" ilişkin hazırlanan rapor ve buna bağlı tavsiye kararını yoğun bir tartışmanın ardından kabul etti.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:17 
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