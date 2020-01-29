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Avrupa Konseyi: İş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılamaz
13 dakika önce
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, iş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılmamasını garanti altına almakla zorunda olduğu uyarısında bulundu.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, iş yerlerinde din ve inanç özgürlüğü alanında ayırımcılık yapılmamasını garanti altına almakla zorunda olduğu uyarısında bulundu.
Strasbourg'da toplanan AKPM genel kurulu, "iş yerlerinde din ve inanç özgürlüğünün korunmasına" ilişkin hazırlanan rapor ve buna bağlı tavsiye kararını yoğun bir tartışmanın ardından kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:17
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