Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi, Kıbrıs'ta sondaj girişimi nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımları masaya yatırıyor
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Avrupa Konseyi, Kıbrıs'ta sondaj girişimi nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımları masaya yatırıyor

20 dakika önce

Avrupa Konseyi Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj girişimlerine yönelik olası yaptırımları görüşmek için Çarşamba günü COREPER düzeyinde toplanıyor.

Avrupa Konseyi, Kıbrıs'ta sondaj girişimi nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımları masaya yatırıyor, System.String[]
Avrupa Konseyi, Akdeniz, Türkiye, Dünya
Avrupa Konseyi Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj girişimlerine yönelik olası yaptırımları görüşmek için Çarşamba günü COREPER düzeyinde toplanıyor.

AB üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısında Avrupa Komisyonu'nun hazırlamış olduğu yaptırım seçenekleri masaya yatırılacak.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:07 
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