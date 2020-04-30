Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezinden uluslar arası dayanışma kampanyası - Son Dakika
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Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezinden uluslar arası dayanışma kampanyası

6 saat önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Avrupa'nın 2011 mali borç krizi, düzensiz göç ile mücadele ederken şimdi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ettiğini bildirdi.

Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezinden uluslar arası dayanışma kampanyası, System.String[]

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Avrupa'nın 2011 mali borç krizi, düzensiz göç ile mücadele ederken şimdi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ettiğini bildirdi.

Günay yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi İcra Kurulunun, online ortamda telekonferans yöntemiyle toplantısını gerçekleştirdiğini belirterek, toplantıda Kovid-19 pandemisine yönelik uluslar arası bir dayanışma kampanyası düzenlenmesinin kararının alındığını, merkezin "Tek insanlık, bizim insanlığımız" başlıklı bir kampanyayla ülkeleri toplu seferberliğe davet ettiğini kaydetti.

Kuzey-Güney Merkezi'nin amacının tüm dünya insanları için adil, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı, demokrasi ve insan hakları değerleri çerçevesinde Kuzey ve Güney arasında dinamik diyaloğu sağlamak olduğuna değinen Günay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Kuzey ve güney arasındaki ekonomik ve sosyal dengesizliği azaltmak ve 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yakalamak üzerine çalışırken Kovid-19 virüsü ile dengeler değişti, Avrupa salgının merkez üssü haline gelirken, kuzey-güney aksındaki ayrımı derinleştirdi. Avrupa 2011 mali borç krizi, düzensiz göç ile mücadele ederken şimdi yeni tip koronavirüs salgınının ile mücadele ediyor. Salgın bölgesel farklılıkların orantısız ve adaletsiz sonuçlarını daha belirgin bir şekilde ortaya çıkardı ve ülkelerin içine kapanmasına neden oldu. Kuzey-Güney Merkezi olarak amacımız pandeminin gerçek etkileri ile ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal zayıflıkları arasındaki bağlantıyı kurmak; potansiyel dayanışma ağı oluşturmak. 'Tek insanlık, bizim insanlığımız' kampanyasının uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu dönemde önemli bir adım olduğuna inanıyorum."

Günay, Kovid-19 pandemisinin tüm dünyaya, küresel, ortak ve yaşamsal beka sorununa karşı dayanışmanın ve uluslararası işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Her uluslar arası platformda son zamanlarda en çok duyduğumuz kavram dayanışma ve uluslarası işbirliği. Evet ama ne yapılıyor? Sadece konuşuluyor. Bu toplantıda da ülkemizin Kovid-19 için diğer ülkelere yaptığı yardımları hatırlattım ve dayanışmayı sözden eyleme geçiren bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Ayrıca kriz sonrası nasıl bir dünya ile karşılaşacağımız konusunda çalışmalara odaklanmamız gerektiğini belirttim. Uluslararası dayanışma sistematiğinin oluşturulmasının önemine dikkat çektim, bundan sonraki bu tür salgınlar veya farklı küresel tehditler karşısında elimizde hazır yol haritalarının olması gerektiğini belirttim."

Avrupa Konseyi, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:50 Kaynak: AA


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