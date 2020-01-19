Avrupa Konseyi medya raporu: Türkiye, yasalarını gazetecileri susturmak için kullanmaya son versin - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Konseyi medya raporu: Türkiye, yasalarını gazetecileri susturmak için kullanmaya son versin - Son Dakika Dünya

Avrupa Konseyi medya raporu: Türkiye, yasalarını gazetecileri susturmak için kullanmaya son versin

6 saat önce

Avrupa Konseyi medya raporu: Türkiye, yasaları gazetecileri susturmak için kullanmaya son versin

Avrupa Konseyi medya raporu: Türkiye, yasalarını gazetecileri susturmak için kullanmaya son versin, System.String[]

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından hazırlanan, "Avrupa'da gazetecilerin güvenliği ve medya özgürlüğü" konulu bir raporda, " Türkiye, ceza ve terörle mücadele yasalarını basın ve gazetecileri susturmak için suiistimal etmeye son versin" denildi.


İngiliz parlamenter George Foulkes tarafından hazırlanan ve Strasbourg'da düzenlenecek AKPM Genel Kurul oturumunda salı günü tartışılarak oylanacak rapor ve buna bağlı karar tasarısında, Avrupa Konseyi içinde en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğu saptaması yapıldı.

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Avrupa Konseyi, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:14 
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