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Avrupa Konseyi medya raporu: Türkiye, yasalarını gazetecileri susturmak için kullanmaya son versin
6 saat önce
Avrupa Konseyi medya raporu: Türkiye, yasaları gazetecileri susturmak için kullanmaya son versin
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından hazırlanan, "Avrupa'da gazetecilerin güvenliği ve medya özgürlüğü" konulu bir raporda, " Türkiye, ceza ve terörle mücadele yasalarını basın ve gazetecileri susturmak için suiistimal etmeye son versin" denildi.
İngiliz parlamenter George Foulkes tarafından hazırlanan ve Strasbourg'da düzenlenecek AKPM Genel Kurul oturumunda salı günü tartışılarak oylanacak rapor ve buna bağlı karar tasarısında, Avrupa Konseyi içinde en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğu saptaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:14
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